Sergej Milinkovic-Savic, fuoriclasse di Serbia e Lazio, parla dopo la vittoria sul Costa Rica a zurnal.rs: "Fisicamente al fischio finale ero stremato, sono rimasto seduto un'ora nello spogliatoio, non riuscivo fare la doccia. Ho fatto del mio meglio sul campo: corso e combattuto su ogni pallone. Ora ho cinque giorni e mi riposerò. Non c'è molto tempo, ma questi quattro o cinque giorni saranno significativi. Abbiamo battuto Costa Rica e ora puntiamo la qualificazione, non pensiamo troppo se primo o secondo posto. Abbiamo in mente solo la prossima partita (venerdì contro la Svizzera, ndr), quindi vedremo cosa succederà. La rovesciata? Ho visto che non ero in fuorigioco. Se avessi segnato il gol probabilmente con l'aiuto del VAR me l'avrebbero convalidato. Ma è importante solo aver vinto".