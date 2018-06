Sergej Milinkovic-Savic, trequartista della Serbia, parla dalla Russia ai microfoni di Blicsport: "Siamo tutti arrabbiati con noi stessi, perché non dovevamo lasciare la seconda metà di gara agli avversari. Purtroppo abbiamo perso, non possiamo più farci nulla. Nel primo tempo sembrava che tutto andasse per il verso giusto. Abbiamo giocato bene, poi al rientro in campo abbiamo fatto un errore: cercare di tenere il risultato per prenderci i 3 punti. Cosa bisognerebbe fare per ripetere la gara del 2015 (finale mondiale under 20 tra Serbia e Brasile, vinte dai primi, ndr)? Entrare in campo con grande desiderio e motivazione per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo dimenticare la Svizzera e pensare solo al Brasile".