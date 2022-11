Nel post-partita del match tra Serbia e Camerun, conclusosi sul 3 a 3, il commissario tecnico della nazionale serba, Stojkovic, ha parlato in conferenza stampa, chiarendo il motivo del mancato impiego di Dusan Vlahovic e allarmando i tifosi di Juventus e Serbia.



'NON E' PRONTO' - In particolare, il ct ha dichiarato: "Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca", chiarendo che l'assenza di Vlahovic è da ricollegare ai problemi fisici che sembrano non dare tregua al centravanti. Proseguendo, l'allenatore ha aggiunto: "Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi".



Per quanto riguarda i cambi obbligati di Pavlovic e Veljkovic, che vanno ad aggiungersi alle assenze, Stojkovic ha spiegato: "Abbiamo avuto di nuovo sfortuna, i due difensori centrali Pavlovic e Veljkovic hanno chiesto il cambio. Abbiamo dovuto di nuovo fare dei cambi forzati, questo ci preoccupa".