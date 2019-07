Ljubisa Tumbakovic è il nuovo commissario tecnico della Serbia. L'allenatore, reduce dalla esperienza sulla panchina del Montenegro conclusa con l'esonero per aver boicottato la sfida contro il Kosovo, prende il posto di Mladen Krstajic, licenziato lo scorso 14 giugno. Tumbakovic ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2021.



Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Sono molto felice, è un privilegio e un onore essere il selezionatore del mio Paese. Per me si tratta della sfida professionale più grande e farò di tutto per portare la Serbia agli Europei del 2020, questo è il nostro obiettivo principale. Per me è stato difficile accettare l'esonero del Montenegro, in tre anni e mezzo di lavoro ho avuto un buon rapporto con tutti. Il divorzio è arrivato per motivi che non hanno nulla a che fare con il calcio giocato".