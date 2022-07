Serginho traccia la linea per la seconda stella del Milan: blindare Leao e trovare un super numero 10. L'ex terzino rossonero, oggi procuratore che lavora per la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, dice la sua a La Gazzetta dello Sport e conferma la necessità per il Diavolo di trovare un grande trequartista: "In quel ruolo il Milan ha bisogno di rinforzarsi. Se userei lì gran parte del budget? Sì. Se dovessi dire cosa mancava alla rosa della scorsa stagione, mi concentrerei sul trequartista centrale e su un centravanti più mobile di Giroud, che però in area è bravissimo".



VOTA ZIYECH - Serginho indica anche il numero 10 perfetto per lui: "Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al "10", allora, e dico Ziyech. Preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi di genio. Sfonderebbe le difese chiuse".



LEAO - Serginho dice anche la sua su Rafael Leao, in trattativa per il rinnovo: "Rafa sarà ancora l'uomo-chiave nella prossima stagione. È stato fondamentale per lo scudetto. E dal suo futuro si capiranno anche i piani della nuova proprietà del Milan. Un talento simile va trattenuto, solo così si fa crescere la mentalità vincente di un club. Se invece non rinnovasse e fosse ceduto, allora significherebbe che il business viene prima".