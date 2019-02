Sergio Ramos salterà Real Madrid-Ajax: diffidato, il capitano dei blancos ha preso sul 2-1 un cartellino giallo che lo costringerà a saltare il ritorno. Un fatto non casuale, come ammesso dallo stesso difensore in zona mista al termine del match: "Il giallo? Se vi dicessi che non l'ho fatto apposta, mentirei. Non sottovaluto l'avversario, eravamo appena passati in vantaggio e al ritorno giochiamo in casa: ho preso questa decisione, adesso speriamo che al Bernabeu vada tutto per il verso giusto".



RISCHIA SQUALIFICA - Il giallo però potrebbe costare caro a Sergio Ramos, perché negli ultimi anni la Uefa ha dimostrato di non tollerare questo tipo di comportamenti: chiedere a Carvajal o all'attaccante del Porto Corona, che proprio in questa edizione per un cartellino giallo volontario (evidente perdita di tempo per saltare l'ultima giornata dei gironi, portoghesi già qualificati agli ottavi) ha rimediato due giornate di squalifica (ha saltato l'andata con la Roma) e la conferma della diffida.