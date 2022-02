Sergio Ramos abbandona Nike e diventa nuovo brand ambassador Mizuno. Già durante il mese di dicembre sono state pubblicate alcune foto, come riportato da Social Media Soccer, in cui l’attuale difensore del Paris Saint Germain indossava scarpe e abbigliamento del brand giapponese.



Ora, attraverso un video dal titolo “A New Chapter Begins” comparso sui canali social, Mizuno ha ufficialmente confermato la nuova partnership con l'ex Real Madrid.