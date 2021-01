Il futuro di Sergio Ramos al Real Madrid è sempre più in bilico. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con i Blancos, e secondo il Chiringuito ha rifiutato il rinnovo per un'altra stagione. Il motivo si chiama Paris Saint Germain. Anzi: Leo Messi. Sì, proprio lui. Avversarsi in tanti Clasici giocati con le maglie di Real e Barça, i due potrebbero ritrovarsi insieme all'obra della Tour Eiffel. Secondo il Chiringuito, infatti, Leonardo ha offerto un contratto a Ramos - che in Spagna guadagna 12 milioni di euro - promettendogli di fargli trovare Messi.



LA VOLONTA' - Il Psg è deciso a creare una super squadra per la prossima stagione, con Ramos in difesa e Messi in attacco. La trattativa per il rinnovo col Real non è saltata, ma l'ex Siviglia valuterà attentamente tutte le offerte che arriveranno in questi mesi. Il giocatore è sicuro di voler restare comunque ad alti livelli, per questo non intende accettare proposte dall'MLS, dalla Cina o dal Qatar.