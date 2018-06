Sergio Ramos risponde per le rime a Diego Armando Maradona. El Pibe de oro si era espresso così sul difensore spagnolo del Real Madrid: "Non è un fuoriclasse, semmai lo è Godin".

Non si è fatta attendere la replica di Ramos: "In Argentina sanno benissimo che Maradona è distante anni luce dal calciatore più forte della storia dell'Argentina, ovvero Leo Messi".



Mario Kempes la pensa diversamente: "È una tonteria, una sciocchezza. Messi è forte, d'accordo, ma non ha mai vinto il Mondiale. Fare confronti tra giocatori di epoche diverse è impossibile. Io ho conquistato il Mondiale del '78, Maradona quello dell'86 e Messi ancora niente. Questa è la realtà. In questa nazionale vedo tanti 'amici di Messi', ma non vedo tanti 'compagni di Messi'. Questa è la differenza. Per esempio: qualcuno mi può spiegare perché Icardi non è stato convocato? Io non lo so. Ma se non è stato chiamato per questioni extracalcistiche è una cosa che mi dà molto fastidio. A quest’Argentina Icardi faceva comodo".