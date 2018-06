La Spagna cambia commissario tecnico: esonerato Lopetegui, al suo posto Hierro. "Fernando era la scelta migliore per sostituire Lopetegui, ci conosce molto bene”, le parole di Sergio Ramos alla vigilia della sfida con il Portogallo.



Il capitano della Spagna ha poi dichiarato: “Dobbiamo voltare pagina il prima possibile. Lopetegui è stato parte di questo Mondiale dalle qualificazioni. La Spagna deve essere superiore a qualsiasi cosa. Prima ci concentriamo sul Mondiale meglio è. Se è vero che noi giocatori abbiamo convinto Rubiales a esonerare Lopetegui? No, non è il nostro modo di fare: queste cose le decidono altre persone, noi possiamo fare le cose in campo, ed è lì che ci piace parlare. Il presidente ha preso la sua decisione e non vogliamo più parlare di questo. Se lo spogliatoio è diviso? No. Tutti noi, come esseri umani, possiamo avere un pensiero diverso ma il nostro è un collettivo che pensa solo a vincere la Coppa del Mondo", ha concluso Sergio Ramos.