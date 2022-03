La FIGC ha diffuso i dati relativi alle commissioni complessive versate dai venti club dell'attuale Serie A agli agenti di calciatori nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre scorsi. Ammonta a circa 173 milioni di euro la cifra totale finita nelle tasche dei procuratori per il lavoro di intermediazione negli affari andati in porto. Le prime tre squadre a guidare la graduatoria sono Juventus, Inter e Roma, rispettivamente con 28.9, 27.5 e 25.9 milioni di euro; a livello di big, giù dal podio il Milan, che si ferma a 12,5 milioni, mentre Napoli e Lazio sono più lontane, coi loro 6.9 e 4.7 milioni di euro.



A chiudere questa ideale classifica ci sono due società che hanno conquistato la promozione in Serie al termine della passata stagione, Venezia (1,85 milioni) e Salernitana (1,2 milioni), insieme allo Spezia, che ha versato complessivamente poco più di 2 milioni di euro agli agenti con cui ha trattato.



Questa la classifica completa:



LE PRIME 10



Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Napoli – 6.906.264,11 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro





LE ULTIME 10



Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro

TOTALE – 173.831.816,68 euro