ATALANTA BOLOGNA CAGLIARI EMPOLI FIORENTINA FROSINONE GENOA INTER JUVE LAZIO LECCE MILAN MONZA NAPOLI ROMA SALERNITANA SASSUOLO TORINO UDINESE VERONA

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma; Napoli-Salernitana;

in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

le società partecipanti alla Champions non si incontrano tra loro né incontrano le società partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

No, non ci sarà nessun pallone che ricomincerà a rotolare, bensì ci saràche, così come in passato, sarà asimmetrico fra girone d'andata e girone di ritorno.per dare poi spazio agli Europei 2024)con in mezzo un solo turno infrasettimanale e la possibilità di iniziare a giocare il venerdì sera e chiudere una giornata di martedì. Riuscirà il Napoli a confermarsi o ci sarà il terzo cambio di padrone consecutivo? Di sicuro, in caso di arrivo a pari puntiquest'anno utilizzato fra Spezia e Verona per la salvezza degli scaligeri).Per chi se lo fosse perso la Serie A 2023/24 resta a 20 squadre con Frosinone, Genoa e Cagliari che prendono il posto delle retrocesse Cremonese, Spezia e Sampdoria. Eccole tutte in ordibe alfabeticocon una giornata di campionato il 23 dicembre, una il 30 dicembre e il classico appuntamento del 6 gennaio. Il calendario delle giornate potrà però essere dimezzato perché dal 4 all'8 gennaio andrà anche in scena a Gedda in Arabia Sauditaa 4 squadre che vedrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina.10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023 e 24 marzo 2024.è invece programmato per il 27 settembre.Complicati i criteri di combinazione che il supercomputer dovrà elaborare.



