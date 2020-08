Tutti i club di Serie A sono alle prese con esuberi da provare a piazzare sul mercato e secondo un'inchiesta del Corriere dello Sport in vendita in questa sessione di mercato ci sono calciatori per un valore complessivo di 730 milioni. Da Douglas Costa a Nainggolan, passando per Under, Paquetà, ma anche Gervinho, Badelj e perfino Koulibaly, chi sarà più bravo a cedere potrà fare un gran mercato.