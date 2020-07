Sono state rese note le designazioni arbitrali per le partite di domani, sabato 11 luglio, valevoli per la 32esima giornata di Serie A. Il big match tra Juventus e Atalanta è stato assegnato al direttore di gara triestino Giacomelli, mentre al Var ci sarà Irrati. Ecco il quadro completo per gli appuntamenti di domani:



LAZIO – SASSUOLO Sabato 11/07 h. 17.15

DI BELLO

GALETTO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO



BRESCIA – ROMA Sabato 11/07 h. 19.30

CALVARESE

DI VUOLO – DE MEO

IV: MAGGIONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI



JUVENTUS – ATALANTA Sabato 11/07 h. 21.45

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE