A risentire dell’assenza del pubblico non è solo la Juventus: secondo gli Uffici quote dei maggiori bookmaker italiani interpellati da Agipronews, l’azzeramento del fattore casa ha pesato su tutte le squadre che nel weekend giocheranno nel loro stadio il recupero della 26esima giornata. Nel caso del Milan, ad esempio, l’offerta è salita da 1,55 a 1,70 per la partita di domenica pomeriggio contro il Genoa. In media, secondo gli analisti, il rialzo della quote che giocheranno in casa oscillerà tra il 15%-20%, ma potrebbe salire ulteriormente nel corso del fine settimana, quando arriverà il flusso maggiore di giocate.