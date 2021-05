La Lega Serie A continua la sua battaglia contro la pirateria audiovisiva e stringe un accordo con Google. Dal Play Store, infatti, verranno rimosse le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Serie A. Inoltre, ci sarà anche un nuovo accordo: maggiore tutela dei propri prodotto sulla piattaforma di Google, con l'impiego di strumenti innovativi, utilizzati per monitorare future violazioni di copyright.



Queste le parole dell'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo: "Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria, ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei diritti, ma anche dei licenziatari e dei tifosi. Ringrazio le forze dell’ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste nella lotta alla diffusione dei servizi illegali: arriveremo presto a un livello di protezione unico al mondo".



Queste, invece, quelle di Fabio Vaccarono, vice presidente di Google in Italia: "La lotta alla pirateria rappresenta per Google un impegno costante, anche attraverso lo sviluppo ed il continuo miglioramento di tecnologie ad hoc e programmi dedicati, a disposizione dei titolari dei contenuti per la protezione dei loro diritti sulle nostre piattaforme. L’incontro e il dialogo con i titolari dei diritti sono essenziali per un risultato di qualità: la collaborazione di successo con Lega Serie A ne è la prova".