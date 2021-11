Ci sono serate che chiunque si porta dietro per tutta la vita. Felix Afena-Gyan, attaccante diciottenne della Roma che ieri ha segnato i suoi primi gol in Serie A, la notte di Marassi difficilmente potrà dimenticarla. Due reti, la seconda

meravigliosa, che hanno regalato i tre punti ai giallorossi risollevando le sorti dei capitolini. Il ragazzo ghanese, punto fermo della Primavera romanista ma ormai in pianta stabile nella prima squadra, ha spaccato la partita ripagando la fiducia del suo allenatore, che lo ha preferito ai vari Zaniolo, Carles Perez e Borja Mayoral, ma si è regalato una prestazione da sogno di fronte a uno degli attaccanti più forti degli ultimi 25 anni, quell’ Andrij Shevchenko oggi allenatore del Genoa. Afena-Gyan, per ammissione dello stesso Mourinho, è un giocatore che ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo della Roma, ragion per cui spesso, negli ultimi tempi, è stato chiamato in causa dal portoghese. Il numero 64 capitolino è il primo 2003 ad andare a segno in Serie A e adesso, dopo aver dedicato i gol a sua mamma rimasta in Ghana, non vuole smettere di sognare. Due gol in appena 93 minuti giocati, spezzoni di gara contro Cagliari, Milan e Genoa, fanno sì che Afena-Gyan possa centrare numeri importanti già alla sua prima stagione in campionato. Mourinho, come è giusto che sia, predica calma ma sa benissimo che questo ragazzo potrebbe togliergli molte castagne dal fuoco. Basti pensare, giusto per fare un paragone illustre a Trigoria, che Francesco Totti la sua prima doppietta in Serie A la realizzò a 21 anni, anche lui in trasferta ma a Bari. Così secondo gli esperti, Felix Afena-Gyan può puntare alla doppia cifra in campionato: un’impresa, quella di segnare almeno 10 reti, che si gioca a 4,50.