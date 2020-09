Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è quasi terminato, questo week end si alzerà il sipario sulla Serie A che sembra ricominciare sulla stessa falsariga di come si è conclusa: secondo gli esperti, si legge in una nota, saranno ancora Juventus e Inter le principali contendenti allo scudetto. I Campioni d’Italia ripartono con Andrea Pirlo sulla panchina al posto di Sarri e sono ancora i favoriti, con il nono scudetto consecutivo proposto a 2.00. La distanza dell’Inter si è però assottigliata, i nerazzurri si stanno muovendo bene sul mercato e – dopo aver concluso il campionato a un punto di distanza dai bianconeri – si presentano ai nastri di partenza come l’anti Juventus per eccellenza, a 2.75. L’Atalanta ormai non è più una sorpresa del nostro campionato e si piazza al terzo posto nelle previsioni scudetto, a 12.00, possibili outsider la Lazio e il Napoli, entrambe a 16.00. Più lontane dalla vittoria del tricolore Milan e Roma, rispettivamente a 25.00 e 33.00. Tra gli scommettitori, prevale la Juventus con il 72% delle preferenze, ma occhio alle milanesi: per il 15% a vincere lo scudetto sarà l’Inter, per il 12% il Milan.

Riguardo i primi 4 posti che valgono il piazzamento Champions League, i primi due sembrano già assegnati con Juventus e Inter sicure di confermarsi nell’Europa che conta, rispettivamente a un rasoterra 1.05 e 1.12. Per gli altri due disponibili invece, la lotta sembra apertissima con l’Atalanta alla pari con il Napoli, a 2.00, e la Lazio a 2.25, che dovrà vedersela con la voglia di tornare in Champions del Milan, a pari quota, e della Roma, a 3.00.