Maldestro il calendario della 22esima giornata della Serie A che, dopo qualche giorno dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia delle formazioni di casa, ripropone le stesse gare in campionato: Milan – Torino e Napoli – Cremonese con gli ospiti ai quarti dopo i tempi supplementari nel primo confronto ed ai rigori nel secondo. Allo stadio Maradona, domenica sera alle 20:45, andrà nuovamente in scena quello che in campionato è il classico testa-coda. Azzurri ammazzacampionato con cinquantasei punti all’attivo, ben quarantotto in più della matricola e fanalino di coda grigiorossa. C’è per il Napoli, insomma, una gara da riscattare ed una posta in palio che aumenterebbe un bottino da consolidare per centrare un traguardo tricolore che quest’anno sempre proprio alla portata. Si gioca, dunque, per quei tre punti per progetti di classifica diametralmente opposti. Nonostante la recente sconfitta in Coppa Italia il bilancio tra le due formazioni è largamente a favore degli azzurri che, in quattro competizioni differenti, hanno al proprio attivo ben quindici successi su trentuno gare disputate e dieci pareggi con solo sei vittorie dei lombardi. Nella gara di andata furono i partenopei ad aggiudicarsi l’intera posta in palio con un perentorio 4 a 1 portando così a sette i successi in quindici partite in serie A contro i due soli della Cremonese (l’ultima in ordine di tempo l’11 settembre del 1994) con all’attivo anche sei pareggi. Gli azzurri, comunque, mai hanno battuto i grigiorossi in due partite di seguito e scenderanno in campo per portare a nove i successi interni casalinghi, obiettivo raggiunto l’ultima volta nel 2016 e mai migliorato. Disco verde dei betting analyst per il Napoli bancato superfavorito sulla lavagna con l’1 popolare a 1,18, distantissimo dal 2 della Cremonese a doppia cifra con moltiplicatore 13,80 (è l’unica squadra in serie A ad non aver ancora vinto una volta ma ha all’attivo otto pareggi) e con l’X offerto a 7,10. Con una squadra che segna tanto sono i marcatori a finire sotto osservazione a cominciare da Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con sedici gol all’attivo di cui cinque su rigore. Nelle ultime cinque uscite in campionato il nigeriano è sempre andato in gol. A 3,60 è proposto l’eventuale primo od ultimo gol della partita. A seguire Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone a 5,25 quindi Giacomo Raspadori a 6,25 con il nigeriano David Okereke lontanissimo a 17,00 ed il ghanese Felix Afena-gyan match winner in Coppa Italia a 20,00.