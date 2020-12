La Serie A si avvia alla sosta natalizia con un dato clamoroso:. Una statistica condizionata molto dalla pandemia chiaramente, ma facendo un confronto con l'anno scorso i numeri preoccupano: secondo uno studio del Corriere dello Sport alla fine della stagione 2019/20 infatti il numero totale di giornate saltate per ko è stato 2119, il doppio rispetto a oggi in cui però con 13 giornate giocate su 38 siamo solo al 33% del campionato.- Il coronavirus c'entra, ma solo in parte. I tanti infortuni infatti sono arrivati anche a causa delle troppe partite giocate in pochi giorni, preparazione e vacanze ridotte e campi spesso non idonei.. Mettiamoci anche un po' di sfortuna ed ecco che alla vigilia della 14a giornata di campionato i giocatori indisponibili sono 89.- Prendiamo il caso di Zlatan Ibrahimovic: viaggiava al ritmo di un gol ogni 53', dieci reti in campionato con le quali ha trascinato il Milan in testa alla classifica. Fondamentale. Poi però ha dovuto fare i conti con la carta d'identità: 39 anni compiuti a ottobre. Zlatan prima è risultato positivo al Covid e poi si è fermato per problemi muscolari. Ma non è solo lui ad aver risentito dei ritmi pazzeschi, perché, peggio del Genoa che con la squadra dimezzata a causa del Covid è a quota 74 (92 l'anno scorso).- Le uniche due squadre che vanno controcorrente sono la Fiorentina, il Napoli e la Sampdoria: i viola si erano fermati appena 54 volte nella scorsa stagione e sono a quota 14 quest'anno, i giocatori della squadra di Gattuso hanno saltato 25 partite contro le 117 del 2019/20 e il rapporto della Samp è di 18 quest'anno contro 90 di un anno fa.. A farne le spese però sono i giocatori, esposti a rischi fisici e a una pressione mentale continua. Quelle 1062 giornate saltate dai giocatori della Serie A è un numero enorme, talmente grande che prendendo i migliori undici fermi per ko ne uscirebbe una vera e propria formazione.