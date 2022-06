Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna per Amazon, ha rilasciato un'intervista per Milano Finanza. Tra gli argomenti toccati, il potenziale interesse di Amazon per la Serie A.



INVESTIRE IN ITALIA - “L’Italia è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamente osserviamo sempre il mercato”.



PREZZO ABBONAMENTO - “Rivedere i nostri prezzi in Italia come negli Usa? La situazione macro-economica è complicata. Amazon è un’azienda esposta a inflazione delle materie prime, aumento dei costi logistici e interruzioni delle catene di approvvigionamento globali. Tutto ciò avrà un impatto sui margini, ma i costi non sono mai stati il parametro determinante della nostra politica di prezzi”.