La Lega Serie A ha comunicato il calendario di anticipi e postici dalla 34esima alla 37esima giornata di campionato:



15ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 27 aprile 2019 ore 15.00 BOLOGNA – EMPOLI

Sabato 27 aprile 2019 ore 18.00 ROMA – CAGLIARI

Sabato 27 aprile 2019 ore 20.30 INTER – JUVENTUS (*)

Domenica 28 aprile 2019 ore 12.30 FROSINONE – NAPOLI

Domenica 28 aprile 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – LAZIO

Domenica 28 aprile 2019 ore 20.30 TORINO – MILAN

Lunedì 29 aprile 2019 ore 19.00 ATALANTA – UDINESE

Lunedì 29 aprile 2019 ore 21.00 FIORENTINA – SASSUOLO



16ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 4 maggio 2019 ore 15.00 JUVENTUS – TORINO (§)

Sabato 4 maggio 2019 ore 18.00 CHIEVOVERONA – SPAL

Sabato 4 maggio 2019 ore 20.30 UDINESE – INTER

Domenica 5 maggio 2019 ore 12.30 EMPOLI – FIORENTINA

Domenica 5 maggio 2019 ore 18.00 GENOA – ROMA

Domenica 5 maggio 2019 ore 20.30 NAPOLI – CAGLIARI (°)

Lunedì 6 maggio 2019 ore 20.30 MILAN – BOLOGNA (°)



17ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 maggio 2019 ore 15.00 ATALANTA – GENOA

Sabato 11 maggio 2019 ore 18.00 CAGLIARI – LAZIO

Sabato 11 maggio 2019 ore 20.30 FIORENTINA – MILAN

Domenica 12 maggio 2019 ore 12.30 TORINO – SASSUOLO

Domenica 12 maggio 2019 ore 18.00 SPAL – NAPOLI (§)

Domenica 12 maggio 2019 ore 20.30 ROMA – JUVENTUS (*)

Lunedì 13 maggio 2019 ore 19.00 BOLOGNA – PARMA (#)

Lunedì 13 maggio 2019 ore 21.00 INTER – CHIEVOVERONA (#)



18ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 maggio 2019 ore 15.00 UDINESE – SPAL

Sabato 18 maggio 2019 ore 18.00 GENOA – CAGLIARI

Sabato 18 maggio 2019 ore 20.30 SASSUOLO – ROMA

Domenica 19 maggio 2019 ore 12.30 CHIEVOVERONA – SAMPDORIA

Domenica 19 maggio 2019 ore 18.00 MILAN – FROSINONE

Domenica 19 maggio 2019 ore 20.30 NAPOLI – INTER (*)

Lunedì 20 maggio 2019 ore 20.30 LAZIO – BOLOGNA (#) (*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n.12 del 31 luglio 2018



(°) In caso di qualificazione del NAPOLI alle semifinali di UEFA Europa League, e di eventuale successiva richiesta, la gara NAPOLI – CAGLIARI si disputerà lunedì 6 maggio alle 20.30, mentre la gara MILAN –

BOLOGNA si disputerà domenica 5 maggio alle 20.30



(§) Il giorno e/o l’orario di disputa dell’incontro potranno subire variazioni all’esito dei risultati della Società impegnata nella competizione europea per club



(#) anticipo/posticipo disposto per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico