, che prenderà il via il 19 settembre:Tuttavia, come è accaduto già nelle ultime stagioni, per le squadre impegnate nelle competizioni europee è prevista la possibilità di anticipare la propria partita alle 20.45 di venerdì o di posticiparla al lunedì sera. Restano invariati pure gli orariLa 15a giornata di campionato, che si disputerà il 3 gennaio, sarà giocata tutta di domenica, con 7 partite alle 15, un anticipo alle 12.30 e due posticipi alle 18 e alle 20.45; il turno dell'Epifania cadrà di mercoledì, con anticipo alle 12.30, 7 incontri alle 15 e le sue caselle delle 18.30 e delle 20.45. La 29esima giornata, che cade nel giorno precedente alla Pasqua (3 aprile 2021), sarà disputato interamente di sabato, con anticipo alle 12.30, 7 partite alle 15, una alle 18.30 e una alle 20.45.Questo è invece il quadro dei2ª giornata3ª giornata4ª giornata5ª giornata8ª giornata10ª giornata12ª giornata16ª giornata18ª giornata21ª giornata22ª giornata27ª giornata31ª giornata35ª giornata36ª giornata37ª giornata7ª giornata17ª giornata23ª giornata26ª giornataInfine, questo è il programma didel prossimo campionato:19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN20/09/2020 Domenica 12.30 Parma-Napoli DAZN20/09/2020 Domenica 15.00 Genoa-Crotone DAZN20/09/2020 Domenica 18.00 Sassuolo-Cagliari Sky20/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria Sky21/09/2020 Lunedì 20.45 Milan-Bologna Sky30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Benevento-Inter Sky30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Lazio-Atalanta Sky30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Udinese-Spezia Sky26/09/2020 Sabato 15.00 Torino-Atalanta Sky26/09/2020 Sabato 18.00 Cagliari-Lazio Sky26/09/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Benevento Sky26/09/2020 Sabato 20.45 Inter-Fiorentina DAZN27/09/2020 Domenica 12.30 Spezia-Sassuolo DAZN27/09/2020 Domenica 15.00 Hellas Verona-Udinese DAZN27/09/2020 Domenica 15.00 Napoli-Genoa Sky27/09/2020 Domenica 18.00 Crotone-Milan Sky27/09/2020 Domenica 20.45 Roma-Juventus Sky28/09/2020 Lunedì 20.45 Bologna-Parma Sky02/10/2020 Venerdì 20.45 Fiorentina-Sampdoria Sky03/10/2020 Sabato 15.00 Sassuolo-Crotone Sky03/10/2020 Sabato 18.00 Genoa-Torino Sky03/10/2020 Sabato 20.45 Udinese-Roma DAZN04/10/2020 Domenica 12.30 Atalanta-Cagliari DAZN04/10/2020 Domenica 15.00 Benevento-Bologna Sky04/10/2020 Domenica 15.00 Lazio-Inter DAZN04/10/2020 Domenica 15.00 Parma-Hellas Verona Sky04/10/2020 Domenica 18.00 Milan-Spezia Sky04/10/2020 Domenica 20.45 Juventus-Napoli Sky17/10/2020 Sabato 15.00 Napoli-Atalanta Sky17/10/2020 Sabato 18.00 Inter-Milan Sky17/10/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Lazio Sky17/10/2020 Sabato 20.45 Crotone-Juventus DAZN18/10/2020 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo DAZN18/10/2020 Domenica 15.00 Spezia-Fiorentina DAZN18/10/2020 Domenica 15.00 Torino-Cagliari Sky18/10/2020 Domenica 18.00 Udinese-Parma Sky18/10/2020 Domenica 20.45 Roma-Benevento Sky19/10/2020 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Genoa Sky