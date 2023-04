Di seguito le, con i dieci match programmati a cavallo di quattro giorni, fra venerdì e lunedì. Per quanto riguarda le partite delle squadre che guidano la classifica, le scelte del designatore sono state queste:in casa contro il Verona,a La Spezia,a Bologna,in casa contro l'Udinese,in casa contro il Monza ea Reggio Emilia con il Sassuolo.Da notare la designazione di Irrati per la partita della Lazio., che tanto ha fatto discutere per il gol concesso a Milinkovic-Savic e per una serie di episodi controversi che hanno portato la Lazio addirittura a pubblicare un video con gli episodi ritenuti a sfavore da parte dei biancocelesti.ZUFFERLIPALERMO – MOKHTARIV: ORSATOVAR: DI MARTINOAVAR: DI BELLOIRRATIBRESMES – SCARPAIV: SANTOROVAR: DI PAOLOAVAR: AYROLDIMASSACOLAROSSI – DEL GIOVANEIV: COLOMBOVAR: DI BELLOAVAR: LONGO S.LA PENNAROCCA – CIPRIANIIV: MARCENAROVAR: NASCAAVAR: ABISSOPAIRETTOVECCHI – ROSSI M.IV: RUTELLAVAR: VALERIAVAR: PAGANESSIMARIANIBINDONI – LO CICEROIV: COSSOVAR: MAZZOLENIAVAR: BARONIAURELIANOCAPALDO – DEI GIUDICIIV: PERENZONIVAR: MARESCAAVAR: MUTORAPUANOTEGONI – DI MONTEIV: MERAVIGLIAVAR: MARINIAVAR: ABISSOGIUAPRETI – LOMBARDOIV: SACCHIVAR: BANTIAVAR: MANGANIELLOGUIDAMONDIN – MASSARAIV: FELICIANIVAR: FABBRIAVAR: MANGANIELLO