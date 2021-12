L’Aia ha designato gli arbitri per la 17ª giornata di Serie A: per quanto riguarda i match più attesi, il derby di Genova sarà affidato a Doveri, mentre la Juventus, impegnata sabato pomeriggio a Venezia sarà diretta da Valeri. Per il Milan a Udine ci sarà Fourneau, mentre Napoli-Empoli tocca a Marinelli. Infine, Marchetti è stato designato per Inter-Cagliari, posticipo di domenica sera.



Ecco nel dettaglio tutte le designazioni arbitrali



GENOA – SAMPDORIA Venerdì 10/12 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – BERCIGLI

IV: MINELLI

VAR: NASCA

AVAR: BRESMES



FIORENTINA – SALERNITANA Sabato 11/12 h. 15.00

GHERSINI

CAPALDO – YOSHIKAWA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DEI GIUDICI



VENEZIA – JUVENTUS Sabato 11/12 h. 18.00

VALERI

DI IORIO – AFFATATO

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO



UDINESE – MILAN Sabato 11/12 h. 20.45

FOURNEAU

PAGANESSI – SCHIRRU

IV: DI MARTINO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI



TORINO – BOLOGNA Domenica h. 12.30

DIONISI

LO CICERO – DI GIACINTO

IV: MASSIMI

VAR: FABBRI

AVAR: MARGANI



H. VERONA – ATALANTA Domenica h. 15.00

SACCHI

RASPOLLINI – BERTI

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: DE MEO



NAPOLI – EMPOLI Domenica h. 18.00

MARINELLI

TEGONI – CIPRESSA

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO



SASSUOLO – LAZIO Domenica h. 18.00

SOZZA

VIVENZI – LOMBARDO

IV: COSSO

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE



INTER – CAGLIARI Domenica h. 20.45

MARCHETTI

SCATRAGLI – DELLA CROCE

IV: MINELLI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



ROMA – SPEZIA Lunedì 13/12 h. 20.45

PRONTERA

PASSERI – COSTANZO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ROSSI L.