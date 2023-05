Torna a riunirsi la Lega Serie A: a partire dalle ore 12 i rappresentanti dei 20 club della massima divisione italiana siederanno attorno a un tavolo per discutere in assemblea i temi di maggior rilievo a un mese dalla conclusione del campionato. Di seguito l'ordine del giorno:



1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Attività della Lega all’estero.

5. Calcio Femminile.

6. Diritti AV: invito a offrire.

7. Manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento.

8. Varie ed eventuali.



Dopo gli interventi di Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, si cominceranno a sviscerare temi di notevole importanza come quello dei diritti audiovisivi, che vanno assegnati per il prossimo quinquennio con l'ipotesi di ingresso di un altro player oltre a Sky e Dazn, e i finanziamenti da parte di fondi private equity che da tempo hanno messo gli occhi sul nostro calcio.