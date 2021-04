Dulcis in fundo. L'di Gian Piero, reduce dal pari dello Stadio Olimpico contro la Roma, affronta questa seraa Bergamo, nella cornice del Gewiss Stadium, ildi Sinisain quello che è. La Dea, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare, vuole blindare il discorso Champions League nella battaglia per i primi quattro posti: con i tre punti oggi i bergamaschi supererebbero il Milan e si porterebbero al secondo posto della classifica, per via degli scontri diretti favorevoli contro la Juve, mantenendo il vantaggio sulla quinta. Dal canto loro i felsinei, sono praticamente salvi e arrivano da due risultati utili di fila.- Atalanta e Bologna hanno pareggiato 2-2 la gara d'andata: i rossoblu non restano imbattuti in entrambe le gare stagionali di campionato contro la Dea dal 2012/13 (una vittoria e un pareggio in quel caso). A partire dal 2014 in avanti, l'Atalanta ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle gare di Serie A giocate contro il Bologna (sei clean sheet su 12 incontri), restando senza reti all'attivo soltanto in un'occasione nel parziale (0-3 nel 2015). L'Atalanta ha vinto le ultime sei partite interne di Serie A contro il Bologna: solo contro il Livorno (otto tra il 1947 e il 2014) ha registrato una striscia di successi interna più lunga contro un singolo avversario nella competizione. Il Bologna è la squadra che nel 2021 è rimasta più volte a secco di gol in trasferta in Serie A (cinque). Nessuna squadra ha ottenuto più punti in Serie A nel 2021 dell’Atalanta: 43, come l’Inter. L’Atalanta è la squadra ad aver segnato più gol con giocatori partiti dalla panchina in questa Serie A: 14, di cui 10 in casa. Solo la Juventus (10) ha subito meno gol del Bologna (13) nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A. Josip Ilicic ha segnato più gol al Bologna rispetto ad ogni altra squadra in Serie A (sette reti); in aggiunta, il giocatore dell’Atalanta ha preso parte a quattro marcature nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro il rossoblù (due gol, due assist). Lukasz Skorupski può diventare il primo portiere a giocare 100 partite di Serie A con il Bologna dall’inizio dello scorso decennio. Da quando ha lasciato l’Atalanta a inizio 2020, Musa Barrow del Bologna ha preso parte a 27 gol in Serie A (17 reti, 10 assist), almeno cinque in più di ogni altro giocatore nato dal 1/1/1998 in avanti nello stesso periodo.Gollini; Toloi Romero, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Soriano, SKov Olsen, Palacio; Barrow.​