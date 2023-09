Prosegue il programma della quinta giornata di Serie A. Alle ore 15, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dall’esordio vincente in Europa League contro il Rakow, ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri, alla ricerca del primo successo in questa stagione. I bergamaschi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato mentre la formazione sarda arriva da un buon pareggio casalingo (a reti bianche) contro l’Udinese.



I PRECEDENTI - Sono 7 le vittorie dei sardi, contro le 16 dei nerazzurri, quattro delle quali colte nelle ultime cinque gare. Trend più che positivo dunque, per il Cagliari. Il segno ‘X‘ è apparso invece in cinque occasioni. A favore dei bergamaschi anche il computo delle reti: 48 contro le 30 siglate dal Cagliari.