Se a Verona si parla di Europa League, a Bergamo, fra Atalanta e Lazio, sono in ballo mercoledì sia la zona Champions che lo scudetto. All'andata fu una partita bizzarra, con l'Atalanta dominatrice nel primo tempo, chiuso sullo 0-3, e la Lazio autrice di una clamorosa rimonta nella ripresa, con relativa esplosione d'ira di Gasperini per due rigori concessi ai biancocelesti, che dopo quel giorno cominciarono una lunga marcia verso la vetta della classifica. La goleada di ieri ai danni del Sassuolo contribuisce a orientare le valutazioni degli analisti verso il segno «1», proposto a 2,20. La Lazio resta a distanza di quasi un punto, a 3,05, mentre la «X» si gioca a 3,60. L'Atalanta ha di gran lunga il migliore attacco della Serie A, con 74 centri all'attivo, ma alle sue spalle c'è proprio la Lazio, a 60. Con questi presupposti, l'Over non può che presentarsi al ribasso, a 1,55, mentre l'Under è robusto, a 2,30. Basso anche il Goal, a 1,47.