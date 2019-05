Cinque mesi fa finì con l'1-3 incassato al Ferraris, oggi la rivincita è servita sul piatto dei bookmaker. L'Atalanta punta al colpo da tre punti contro il Genoa, importantissimo per mettere l'ipoteca sul quarto posto e sulla qualificazione alla Champions League. Un obiettivo che nelle quote 888sport.it esalta i bergamaschi: sul campo neutro del Mapei Stadium, l'«1» di Gasperini e i suoi vola a 1,50 e con il 90% delle scommesse. Poche le speranze concesse ai rossoblù, ancora in lotta per la salvezza e dati a 6,75, con solo il 3% delle preferenze. Il pareggio, che tra le due squadre manca dal 2015, pagherebbe 4,35 ed è stato scelto nel 7% dei casi. I precedenti più recenti fanno ben sperare sul fronte dei gol: le ultime sei partite tra Atalanta e Genoa sono tutte finite in Over (almeno tre reti complessive), stavolta offerto a 1,66. Anche il tabellone sul risultato esatto conferma, con il 2-1 in prima fila a 8,50, mentre per un altro 3-1, stavolta a favore dei nerazzurri, si sale a 11,00.