Una per la storia, in attesa di sfidare il Psg nei quarti di Champions, l’altra per chiudere in bellezza prima di affrontare gli impegni di Europa League. Atalanta e Inter si sfidano al Gewiss Stadium nel big match dell’ultima giornata di Serie A con in palio il secondo posto. Il derby lombardo si prospetta ricco di temi visto che la squadra di Conte non vince a Bergamo da 5 anni e mezzo. I betting analyst vedono leggermente avanti i padroni di casa con una quota di 2,35 rispetto al 2,90 degli ospiti, con il pareggio, che rischierebbe di favorire il sorpasso della Lazio ai danni di entrambe, a 3,45. I due migliori attacchi della categoria promettono gol e così l’Over, 1,40, è nettamente avanti rispetto all’Under, 2,65. Due sono i risultati da tenere d’occhio: il 4-1 e l’1-1. Il primo contraddistingue le ultime vittorie di entrambe le squadre: quello dell’Atalanta si gioca a 35, quello dell’Inter pagherebbe 45 volte la posta. Ma occhio anche all'1-1 perché, prima dello 0-0 dello scorso anno, gli ultimi undici pareggi usciti a Bergamo sono scaturiti tutti con un gol per parte: in lavagna un altro 1-1 si trova a 7,00.