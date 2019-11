È un banco di prova importante per entrambe le squadre, e non è un caso che per gli analisti sia la partita più equilibrata del turno di Serie A. La tredicesima giornata partirà con la sfida tra Atalanta e Juventus, un confronto che, nella stagione passata, ha riservato parecchi colpi di scena, con due pareggi e una vittoria conquistati dai nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. Un altro successo rilancerebbe la squadra di Gasperini in zona Champions e sul tabellone, secondo Agipronews, il colpo è offerto a 2,95, a un soffio dal 2,35 di Sarri e i suoi (ancora imbattuti) e con un'altra «X» a 3,50. Più sbilanciate le scelte degli scommettitori, vanno sulla Juventus nel 60% dei casi, con bergamaschi e pareggio al 30% e al 10%. Di fronte si troveranno il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa: uno scontro tra opposti che in quota si risolve a favore dell'Over (almeno tre reti complessive), avanti a 1,75 contro il 2,08 dell'Under. Nella vittoria in Coppa dello scorso gennaio l'Atalanta lasciò a secco la Juventus, che chiuse a zero gol: un altro successo dei padroni di casa senza subire reti sarebbe un'impresa a 5,75. Infine, in quota spunta la rimonta juventina: la possibilità che i bianconeri vincano dopo essere passati in svantaggio pagherebbe 11 volte la posta.