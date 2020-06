Otto mesi dopo la beffa dell’Olimpico l’Atalanta ci riprova contro la Lazio, in un testa a testa cruciale sia per la caccia al piazzamento Champions, sia per quella allo scudetto. Dopo il 3-3 dello scorso ottobre, con i nerazzurri rimontati di tre gol, la squadra di Gasperini si avvia con il favore dei bookmaker all’incontro clou del turno di Serie A, in programma domani a Bergamo: l’«1» dell’Atalanta vale 2,20 sul tabellone, contro il 3,20 dei biancocelesti (che hanno vinto nell’ultima trasferta in casa degli avversari) e il 3,65 del pareggio. Si troveranno di fronte i due migliori attacchi del campionato e anche se la Lazio detiene pure la miglior difesa, in quota c’è solo l’Over: una partita da almeno tre reti complessive vola a 1,56, per quattro o più marcature si sale a 2,40. All’andata crearono scompiglio sulla panchina nerazzurra i due rigori assegnati alla Lazio: stavolta un penalty, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato, si gioca a 2,40. Caldissimo il tabellone sul primo marcatore, dove spicca Duvan Zapata a 5,00, tallonato da Ciro Immobile a 5,50. All’Olimpico fu Muriel ad aprire le danze con una doppietta, stavolta il colombiano è a 6,00.