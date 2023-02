Obiettivo zona Champions League per l'Atalanta, che dopo il successo a Roma contro la Lazio vuole confermarsi nel match che apre la domenica della 23^giornata di serie A. Di fronte un Lecce che arriva da due risultati utili consecutivi, che vuole tenere a distanza la zona calda della classifica, attualmente lontana 7 punti. Gasperini deve fare a meno di Zapata, De Roon, Scalvini e Pasalic, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Baroni arriva al Gewiss Stadium con assenze importanti: non ci saranno Umtiti in difesa e Strefezza nel tridente offensivo oltre allo squalificato Gonzalez.



FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni