Big match a chiudere la 7a giornata di Serie A,a Bergamo si sfidano. Squadre divise da cinque punti in classifica, 11 per i padroni di casa e 16 per gli ospiti: dopo il pareggio con l'Inter in campionato e la vittoria sugli svizzeri dello Young Boys in Champions League, la Dea di Gasperini cerca il quarto risultato utile per risalire la classifica; i rossoneri di Pioli invece, reduci dalla contestata sconfitta in Europa con l'Atletico Madrid, vanno a caccia del terzo successo consecutivo in A per tornare davanti all'Inter e tenere il passo del Napoli.- Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità, l'ultimo confronto il successo della squadra di Pioli al Gewiss Stadium a maggio. Da quando Gasperini allena l'Atalanta (2016/17), tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in A, il Milan è una delle due (con la Juventus) contro gui i bergamaschi hanno vinto meno incontri (solo uno, 5-0 nel dicebre 2019). Sono 11 i punti raccolti dall'Atalanta nelle prime sei giornate, 1 in meno della scorsa stagione e 2 in meno rispetto al 2019/20. Il Milan, invece, ha ottenut 16 punti finora: con una vittoria, i rossoneri eguaglierebbero la loro miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 nel 2003/04.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata.: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.​