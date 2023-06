Ultimo turno di Serie A, alcuni verdetti ancora in ballo nei novanta minuti che stabiliranno la classifica finale. Oltre ai big match che decideranno l'ultima squadra retrocessa, si gioca anche a Bergamo e Lecce. Se in Puglia la gara è pressoché un'esibizione con i padroni di casa già salvi e gli ospiti del Bologna che hanno salutato ormai anche l'ultima speranza di Europa, al Gewiss invece sarà sfida vera. Derby lombardo tra Atalanta e Monza, con i brianzoli che vogliono strappare l'ultimo posto per la Conference League, sfruttando le probabili sentenze per la Juve.