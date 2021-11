I punti di differenza diventano quattro e nelle quote scudetto si accende il confronto tra Inter e Napoli. All'indomani del ko azzurro a San Siro, Inzaghi e i suoi - dati a 3,50 prima della sosta - fanno un balzo nelle scommesse sul titolo, agganciando proprio la squadra di Spalletti: l'Inter si gioca ora a 2,65 come il Napoli, con un vantaggio piuttosto evidente sul Milan, pure a +4, ma che paga il primo ko in campionato con un'offerta a 3,50. La Juventus esce vincitrice dal confronto con la Lazio ma rimane lontana a 9,00, insieme all'Atalanta, mentre per Mourinho e la Roma si arriva fino a 51,00.