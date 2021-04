Una tappa durissima nella lotta alla salvezza. Il Benevento è chiamato all'impresa nella sfida di domani a San Siro, contro un Milan crollato al quinto posto e ferito dopo due ko consecutivi ma ancora in piena corsa Champions. Nette le previsioni degli analisti, che danno Inzaghi e i suoi a 8,70, lontanissimi dall'1,33 dei rossoneri e dal 5,15 del segno «X». Proprio a San Siro, però, è arrivata l'unica vittoria dei giallorossi sul Milan, nel 2018, il primo successo esterno ottenuto in Serie A: quella volta i sanniti ebbero la meglio per 1-0, un colpo che stavolta pagherebbe oltre 25 volte la posta. Occhi puntati sull'ex Lapadula, a segno nelle ultime due giornate: un'altra rete dell'attaccante giallorosso pagherebbe 3,75, mentre il ritorno con gol di Ibrahimovic è dato a 1,45.

In zona retrocessione giornata caldissima anche per Spezia e Crotone. Ai rossoblù, impegnati in casa contro l'Inter, spetterà il compito più duro: altissima la quota per Cosmi e i suoi, a 11,70, con i nerazzurri che potrebbero già raggiungere matematicamente il titolo e che volano a 1,23. Per lo Spezia è invece in programma la trasferta contro un Verona che arriva da quattro ko di fila: il blitz al Bentegodi vale 3,47, a un soffio dal pareggio (3,50), con l'«1» a 2,10. Domenica sarà poi il turno della Fiorentina in casa del Bologna, in questo caso con un pronostico quasi in perfetto equilibrio: i viola la spuntano di un soffio, a 2,50, inseguiti dal 2,92 dei rossoblù e con il pareggio a 3,25. Più tranquilla, sulla carta, la situazione del Torino, in campo lunedì: contro un Parma ormai fuori dai giochi e offerto a 5,50, i tre punti di Nicola sono a 1,57.