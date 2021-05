Un solo punto a dividere le due squadre, ma un momento di forma completamente opposto. Sono queste le premesse dello scontro salvezza tra Benevento e Cagliari che si giocano tre punti pesantissimi nel match della 35ª giornata, in programma domenica 9 maggio alle 15:00. Gli esperti si schierano a favore dei sardi, provenienti da tre successi e un pareggio nelle ultime quattro: il segno «2» allo stadio ‘Vigorito’ è dato a 2,30. Il digiuno da vittorie della squadra di Inzaghi si rompe invece a 3,15. Dopo l’impresa contro la Juventus a marzo, infatti, i sanniti hanno raccolto solamente due punticini in sei partite, facendosi superare in classifica proprio dal Cagliari. Un pareggio servirebbe a poco a entrambe e i bookie lo offrono a 3,50. I padroni di casa segnano poco (solo il Parma ha fatto meno gol in questa stagione), ciò nonostante la quota dell’Over (1,80) è più bassa dell’Under, a 2,02. Stesso discorso per il Goal, offerto a 1,62, e più probabile del No Goal che invece si gioca a 2,23. L’andata sorrise al Benevento, che alla ‘Sardegna Arena’ si impose per 2-1 con il sigillo dell’ex Marco Sau. Lo stesso risultato in trasferta a favore degli uomini di Semplici si assesta su una quota di 8,50. Lo score più probabile è invece quell’1-1 (a 6,50) che ha permesso a Pavoletti e compagni di uscire dal ‘Maradona’ di Napoli con un punto nell’ultimo turno di campionato.