Dopo un avvio fatto di tre sconfitte e un pari, Thiago Motta va alla ricerca del primo successo sulla panchina del Bologna (Coppa Italia a parte) contro il Lecce, nella sfida delle 15 al Dall’Ara. I rossoblù occupano al momento la quartultima posizione in classifica, a -1 dai salentini di Baroni, quintultimi a quota 8.



NUMERI - Nei precedenti tredici incroci con i giallorossi in Serie A, il Bologna è rimasto imbattuto dodici volte. Per Thiago Motta, tecnico del Bologna, s tratta del primo incrocio in Serie A contro Baroni: con un successo, scavalcherebbe il collega in classifica, allontanandosi dalla zona calda.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Bologna: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì; Cambiaso, Ferguson, Medel, Aebischer, Dominguez; Barrow, Arnautovic.



Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.