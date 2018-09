Chi non può davvero sbagliare è la Roma che, dopo il pareggio interno con il Chievo e la sconfitta con il Real Madrid in Champions, deve tornare a vincere a Bologna. Anche i rossoblù però, con 3 sconfitte e 1 pareggio, non se la passano bene e hanno bisogno di punti. I favoriti sono i giallorossi, a 1.67, la vittoria dei padroni di casa è a 5.50. Il Bologna, insieme al Frosinone, è l'unica squadra a non aver segnato neanche una rete finora, il gol ai giallorossi vale 1.55.