Inizia finalmente laanche per. Spinto da un Dall’Ara che ritrova i tifosi, il giovane e ambiziosodi, quest’anno vuole stupire dopo alcune stagioni fin troppo tranquille. Ad un’ossatura di grandi promesse, come, Sabatini ha aggiunto innesti importanti come Bonifazi in difesa ein attacco, oltre al riscatto didal Lille, perdendo però elementi di maggior esperienza, su tutti, passato in B al Brescia. I rossoblù devono partire al meglio e riscattare la brutta sconfitta subita in Coppa Italia per mano dellaAncora più atteso è l’esordio della, che ritorna nella massima competizione italiana dove mancava dal ’98. C’è grande curiosità di vedere l’impatto che la squadra diavrà con la Serie A. I granata puntano tutto sul grande colpo del mercato,, arrivato dal, dove la scorsa stagione ha realizzato 20 gol in 38 partite. L'esordio stagionale, in Coppa Italia contro la, è stato positivo. ora, però, arriva il bello (e il difficile).: Skorupski; Hickey, Medel, Bonifazi, De Silvestri; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic..: Bardi, Soumaoro, Amey, Sansone, Skov Olsen, Mbayek, Kingsley, Van Hooijdonk, Svanberg, Vignato, Khailoti, Annan. All.: Mihajlovic.: Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Aya, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Obi, Simy, Bogdan. All.: Castori.