La 32esima giornata di Serie A si conclude con, gara importante per gli ospiti che vincendo potrebbero fare un passo importante verso la salvezza. Sulla loro strada, i rossoblu, desiderosi di fare un altro regalo al tecnicodopo aver fermato il Milan sullo 0-0 sette giorni fa.cercano gol pesanti, in mediana ecco, arrivati nel mercato di gennaio.Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale.Francesco Caputo ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio (al pari della SPAL) - con una rete, l'attaccante blucerchiato arriverà a sette marcature fuori casa nel torneo in corso, eguagliando il suo miglior score in trasferta in una singola stagione di Serie A, registrato nel 2019/20 con il Sassuolo.La Sampdoria è una delle due squadre contro cui Riccardo Orsolini ha realizzato più gol in Serie A (tre, come al Sassuolo), tuttavia l'ultima rete al Dall'Ara in campionato del classe '97 rossoblu risale al 23 maggio 2021, contro la Juventus - da allora 20 le conclusioni tentate in gare casalinghe, tutte senza trovare il gol.Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic.Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri, Caputo.