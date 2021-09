Poco più di un mese per passare dal gruppo di outsider alla prima fila per la corsa scudetto. Il Napoli si conferma a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato, con conseguente crollo dell'offerta sul titolo: dati a 14,00 alla vigilia della prima giornata, i partenopei si giocano ora a 4,00, davanti a Juventus (5,00), Milan (6,00) e Atalanta (7,50). Solo l'Inter fa meglio di Spalletti e i suoi, e pur con quattro punti in meno in classifica rimane favorita a 3,00. Rimane in doppia cifra la Roma, a 12,00 dopo il ko nel derby, mentre la Lazio è ancora lontana a 36,00.