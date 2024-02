Serie A, boom su Dazn: oltre 6 milioni e mezzo di persone, Inter-Juventus da record

Con la Serie A TIM che entra sempre più nel vivo tra duelli infuocati al vertice e scontri per risalire le vette della classifica, lo spettacolo del massimo campionato continua a tenere incollati allo schermo gli appassionati di calcio. La ventitreesima giornata è stata vista da quasi 6.6 milioni di persone con il Derby d’Italia che ha segnato il record stagionale.



Il big match tra Inter e Juventus si piazza sul gradino più alto del podio delle sfide più seguite su DAZN. Il Derby d’Italia del girone di ritorno con circa 2,3 milioni di spettatori ruba il primato della partita più vista su DAZN per questa stagione 2023/2024 alla sua controparte del girone di andata quando aveva totalizzato 2,1 milioni. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato 10 febbraio alle 18:00 (esclusiva DAZN) contro la Roma, mentre quella di Allegri giocherà lunedì 12 febbraio contro l’Udinese (ore 20:45).