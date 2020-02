Si apre questa sera, alle 20.45, la 25esima giornata di Serie A, con il Napoli di Gattuso che va a Brescia, al Rigamonti, per sfidare la squadra di Lopez. Match che sorride ai partenopei, visto che sono imbattuti contro le Rondinelle dall'inizio del 2000, grazie a due vittorie e tre pareggi. Gli azzurri inseguono l'Europa, i lombardi, invece, rincorrono la salvezza.



I NUMERI - Il Napoli ha segnato in tutte le ultime 8 trasferte contro il Brescia in Serie A, raccogliendo cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra di Gattuso, però, ultimamente soffre le neopromosse: a febbraio ha già perso contro il Lecce, in casa, per 3-2. Il Brescia, però, ha fatto un solo punto contro le squadre nella prima metà di classifica.



I SINGOLI - Mario Balotelli ha segnato contro il Napoli il suo primo gol in Serie A per il Brescia; Dries Mertens ha segnato 120 gol con il Napoli in tutte le competizioni, solo uno in meno di Marek Hamsik, recordman assoluto.