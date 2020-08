È Brescia-Sampdoria l'anticipo delle 18.00 che apre la 38esima e ultima giornata di Serie A. Due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica: il Brescia è già condannato alla Serie B e vuole chiudere l'annata con dignità, la Doria è aritmeticamente certa della salvezza.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 23 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 6 le vittorie delle Rondinelle, altrettanti i pareggi e 11 i successi blucerchiati. Negli 11 precedenti in terra lombarda, sono 4 le affermazioni dei padroni di casa, con 3 pareggi e altrettante vittorie esterne. All'andata non ci fu storia: 5-1 blucerchiato firmato da Quagliarella (2), Jankto, Linetty, Caprari e Chancellor. I genovesi hanno perso le ultime tre uscite in Serie A: l'ultima striscia di 4 ko consecutivi risale al settembre 2016.