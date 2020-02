C'è voglia di Lazio. Nonostante l'emergenza Coronavirus, che sta condizionando l'apertura di molti stadi in Italia, l'Olimpico si prepara a rispondere presente a Lazio-Bologna. 11mila i tagliandi staccati, che vanno a sommarsi ai 21mila abbonati. Tutta la parte vicina alla Curva Nord è esaurita.



LAZIO BOLOGNA BIGLIETTI - Come riporta il Corriere dello Sport, servono ancora altri 2mila tagliandi venduti per riempire i distinti sud-est, poi verrà aperta la vendita anche della Curva Sud, la "Maestrelli", condivisa con i tifosi dell'Inter nel big match del 16 febbraio.