Juve e Napoli hanno blindato da un pezzo i primi due posti, l’Inter ha le mani sul terzo, ma per la quarta posizione in campionato la corsa è più aperta che mai. Dopo la ventesima giornata si accende anche in quota il duello per l’ultima piazza che varrà l’accesso alla prossima Champions League: sul tabellone Sisal Matchpoint il testa a testa è ora tra la Roma - arrivata alla terza vittoria di fila - e il Milan, rilanciato dopo il successo di ieri sul Genoa e momentaneamente quarto a +1 sui giallorossi. Per entrambe, riporta Agipronews, l’offerta è a 2,50, di poco avanti sulla Lazio che invece, dopo la sconfitta con il Napoli, è scivolata a -2 e a quota 3,00. In lista irrompe anche l’Atalanta, che a soli tre punti dal Milan dice la sua grazie alle ultime travolgenti vittorie: il colpo di Gasperini è a 6,00, ma tra le outsider spunta anche la Sampdoria, al momento ottava e a quota 16,00.