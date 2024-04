Prosegue la 31esima giornata di Serie A. A partire dalle ore 18, di scena all’Unipol Domus,, in una sfida fondamentale per le due formazioni, coinvolte tra la lotta verso un posizionamento in zona Champions League (gli orobici) e la salvezza (i sardi). Nerazzurri che arrivano da un ottimo successo per 0-3 a Napoli e vanno all’assalto del 4° posto occupato dal Bologna. Dall’altra parte, gli isolani vogliono aumentare il proprio vantaggio sulla zona calda della graduatoria.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Deiola, Makoumobou; Oristanio; Gaetano; Shomurodov. All. RanieriATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Toloi, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini